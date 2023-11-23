Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'deki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınma yapan futbolcular ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.