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Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 23.11.2023 23:50
  • Giriş: 23.11.2023 23:50
  • Güncelleme: 23.11.2023 23:50
Kaynak: AA
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'deki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınma yapan futbolcular ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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