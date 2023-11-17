Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig’in 13'üncü haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Kaynak: DHA
Sabah kuvvet ve koşu çalışması yapılırken topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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