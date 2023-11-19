Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 19.11.2023 14:24
  • Giriş: 19.11.2023 14:24
  • Güncelleme: 19.11.2023 14:24
Kaynak: AA
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını 21 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 