Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig’in 32'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tüm futbolcuların katıldığı antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30’da yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.