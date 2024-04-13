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Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 13.04.2024 15:28
  • Giriş: 13.04.2024 15:28
  • Güncelleme: 13.04.2024 15:29
Kaynak: DHA
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 32'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tüm futbolcuların katıldığı antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30’da yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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