Galatasaray, Alanyaspor’u ağırlıyor: Muhtemel ilk 11'ler, rotasyon olacak mı?

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sacha Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Lang, Icardi

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven

Süper Lig’de 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, 55 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde girdi.

Ligin 23. haftasında Konyaspor deplasmanında mağlup olan Galatasaray, taraftarı önünde Alanyaspor karşısında yeniden çıkış arıyor.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u eleyen Galatasaray, istediği oyunu sahaya tam olarak yansıtamasa da tur atlamanın moraliyle lig mücadelesine dönüyor.

Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 26 puanla 10. sırada yer alıyor.

İÇ SAHADA UZUN SERİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu kart görmeleri halinde 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Yoğun bir maç temposundan geçen Galatasaray’ı Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, milli araya kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 6 resmi maça çıkacak.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 maçta Galatasaray 13, Alanyaspor 3 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, ligde rakibiyle oynadığı son 6 maçı da kazanmayı başardı.