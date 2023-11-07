Galatasaray, Alman takımlarına karşı deplasmanda daha başarılı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray, Alman temsilcileriyle deplasmanda yapılan maçlarda daha başarılı bir performans sergiliyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ekibi olan sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nde yarın Almanya'nın Bayern Münih takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Galatasaray ile Alman takımları arasında yapılacak 32. maç olacak.

"Cimbom", Alman rakipleriyle daha önce yaptığı 31 mücadelede 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 müsabakadan beraberlik, 11 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 32 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 49 gole engel olamadı.