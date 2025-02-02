Galatasaray, Alvaro Morata transferini duyurdu

Galatasaray, Alvaro Morata transferi için Milan ile görüşmelere başladı.

,Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/KWKz5qaMER — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

Morata, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maçta tüm kulvarlarda 6 gol 2 asistlik performans üretti.

32 yaşındaki forvet oyuncusu geçmiş yıllarda Real Madrid, Atletcio Madrid, Juventus ve Chelsea takımlarında forma giymişti.

Morata, İspanya Milli Takımı'nda ise çıktığı 84 maçta 37 gol kaydetti.