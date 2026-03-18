Galatasaray, Anfield’da tur peşinde: Muhtemel ilk 11'ler ve bilinmesi gerekenler

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Anfield Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İlk maçı sahasında 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanşa avantajlı çıkıyor. Galatasaray’a tur için beraberlik yeterli olacak. Tek farklı mağlubiyet halinde karşılaşma uzatmalara giderken, iki ve üzeri farklı yenilgi durumunda temsilcimiz turnuvaya veda edecek.

PLAY-OFF'TA JUVENTUS'U ELEMİŞTİ

Bu sezon Avrupa’da dalgalı bir performans sergileyen Galatasaray, lig etabını 20. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Juventus’u eleyerek son 16’ya kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında da aynı disiplinli oyunu sürdürerek çeyrek final biletini almayı amaçlıyor.

Liverpool ise turnuvada istikrarlı bir görüntü çizdi. Lig etabını 3. sırada tamamlayan İngiliz temsilcisi, iç sahadaki güçlü performansına güvenerek turu çevirmeye çalışacak.

Galatasaray’da savunmanın önemli isimlerinden Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Sarı-kırmızılı ekip, tarihinde 7. kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmek için sahaya çıkacak. Hücum hattında ise gözler Victor Osimhen’de olacak. Nijeryalı golcü, bu sezon turnuvadaki gol sayısını artırarak Burak Yılmaz’ın rekoruna ortak olma fırsatını yakalayacak.

Zorlu deplasmanda alınacak sonuç, Galatasaray’ın Avrupa’daki yolculuğunun kaderini belirleyecek.