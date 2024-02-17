Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kaynak: İHA
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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