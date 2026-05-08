Galatasaray - Antalyaspor Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta?
Galatasaray, Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Peki maç hangi gün ve saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Galatasaray - Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor’u İstanbul’da konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan alması halinde ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray A.Ş. ile Hesap.com Antalyaspor arasındaki mücadele 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Antalyaspor maçı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Süper Lig’de haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele, İstanbul’da bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Galatasaray için Antalyaspor karşılaşması yalnızca bir lig maçı değil, aynı zamanda şampiyonluk kapısını açabilecek kritik bir mücadele olacak. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmadan puan alması halinde, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 puan fark bulunuyor. Ayrıca Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe’nin önünde yer alıyor. Bu nedenle RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçı, Süper Lig şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor.
