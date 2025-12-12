Galatasaray – Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Süper Lig’in 16. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Lider Galatasaray, son haftalarda dış sahada yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek için yarın Antalyaspor’a konuk oluyor. Sakatlıklar, cezalı oyuncular ve kart sınırındaki isimler nedeniyle eksik kadroyla sahaya çıkacak sarı-kırmızılı ekip için bu karşılaşma kritik bir viraj niteliğinde. Peki Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

GALATASARAY’IN SÜPER LİG PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 36 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Trabzonspor’un 2 puan önünde haftaya lider giren Galatasaray, bu maçta hata yapmak istemiyor.

ANTALYASPOR’UN LİG DURUMU

Bu sezon 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

GALATASARAY’DA KRİTİK EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler var. Aşağıdaki oyuncuların Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor:

Wilfried Singo

Mario Lemina

Kaan Ayhan

Uğurcan Çakır

Eren Elmalı (ceza)

Metehan Baltacı (tutuklu)

OSİMHEN VE TORREİRA KART SINIRINDA

Galatasaray’ın iki önemli oyuncusu Victor Osimhen ve Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yarın kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.

GALATASARAY’IN İSTATİSTİKLERİ VE DEPLASMAN PERFORMANSI

Ligin en iyi averajına sahip takım

Galatasaray, 15 maçta attığı 32 gole karşılık 11 gol yiyerek +21 averaj yaptı. Bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin önünde yer alıyor.

Deplasman karnesi

Bu sezon deplasmanda 7 maç: 5 galibiyet – 1 beraberlik – 1 mağlubiyet

Deplasmanda atılan gol: 13

Deplasmanda yenilen gol: 3

Tek yenilgi: Kocaelispor deplasmanı

Beraberlik: Fenerbahçe derbisi (1-1)

Son iki dış saha maçında galibiyet yok

Galatasaray, son 2 deplasman maçında yalnızca 1 puan toplayabildi. Yarın puan kaybı olursa Okan Buruk döneminde ilk kez üst üste 3 deplasmanda puan yitirmiş olacak.

GALATASARAY SON HAFTALARDA GOL YİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 8 maçın 7’sinde kalesinde gol gördü. Sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, son dönemde savunmada sorunlar yaşıyor. Bu 8 maçlık süreçte toplam 9 gol yediler.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor’a konuk olacak. Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Ali Yılmaz olarak açıklandı.

Galatasaray’ın eksik oyuncuları kimler?

Singo, Lemina, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yok.

Osimhen ve Torreira oynayacak mı?

Evet, ancak her ikisi de kart sınırında.

Galatasaray ligde kaç puanda?

Sarı-kırmızılı ekip 36 puanla lider durumda.

Antalyaspor ligde kaçıncı sırada?

Antalyaspor 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

Galatasaray son deplasman maçlarında ne yaptı?

Kocaelispor’a yenildi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın hakemi kim?

Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek.