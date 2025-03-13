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Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 13.03.2025 22:48
  • Giriş: 13.03.2025 22:48
  • Güncelleme: 13.03.2025 22:48
Kaynak: AA
Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı takım, yarın RAMS Park'ta yapılacak ve saat 20.30'da başlayacak maçın son çalışmasını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, bu çalışmayla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

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