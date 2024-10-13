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Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 13.10.2024 15:11
  • Giriş: 13.10.2024 15:11
  • Güncelleme: 13.10.2024 15:11
Kaynak: AA
Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın 4'e 2 hücum, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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