Galatasaray ara dönemde kaç transfer yapacak?

Dar bir rotasyonla sezonun ilk yarısını geride bırakan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında en az üç bölgeye takviye yapmayı hedeflediği öğrenildi.

Galatasaray’da transfer çalışmalarında öncelik orta saha olarak belirlendi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma ve hücum hattı için de hamle planlanırken özellikle ön libero pozisyonu için arayışlar hız kazandı.

6 NUMARA İÇİN İKİ ADAY

Bu doğrultuda alternatifli bir liste oluşturan sarı-kırmızılılar, Wolverhampton forması giyen Andre, Manchester United’dan Manuel Ugarte ve Göztepe’nin genç oyuncusu Anthony Dennis’in mali şartlarını araştırıyor.

Galatasaray’ın Manuel Ugarte için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi. 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha hakkında, milli takımdan tanıdığı Fernando Muslera ve Lucas Torreira’dan olumlu referans alındığı kaydedildi.

Andre transferinde ise bonservis bedeli belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Wolverhampton’ın Brezilyalı orta saha için yaklaşık 30 milyon euro talep ettiği, Galatasaray’ın ise bu rakamda indirim beklediği ifade edildi.

Listede yer alan bir diğer isim olan Anthony Dennis için de Göztepe’nin 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun yabancı kontenjanına uygun olması nedeniyle fiyat şartlarının oluşması halinde transfer için adım atılabileceği öğrenildi.

Öte yandan sarı-kırmızılıların, Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli orta saha Ruben Neves’i de gündemine aldığı aktarıldı. Neves ile Premier Lig’den Tottenham ve Newcastle United’ın da ilgilendiği belirtildi.