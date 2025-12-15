Galatasaray aradığı sağ beki buldu

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Wilfried Singo'nun sakatlık problemleri nedeniyle sağ bek bölgesi için de önemli girişimlerde bulunuyor.

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Aslan'ın bek pozisyonu için ilk hedefi Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin. Özellikle son iki sezonda sergilediği performansla dikkat çeken Taha, yerli olması nedeniyle sağ bek için birinci alternatif haline gelmiş durumda.

TAKAS TEKLİFİ YAPILABİLİR

Bu sezon şu ana kadar 16 maçta forma giyen Taha istikrarlı oyunu ve hücuma olan katkısıyla Rize'nin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Galatasaray'ın genç oyuncunun bonservisi için Çaykur Rize'ye bir miktar para ve takasta kullanılacak birkaç oyuncu önermesi bekleniyor.

Öte yandan yönetimin, kadro yapılanması kapsamında Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile yollarını ayırması bekleniyor. Bu ayrılıkların ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle orta saha başta olmak üzere bazı bölgelere takviye yapılması planlanıyor.

Orta sahada Torreira, İlkay Gündoğan ve Sara’ya alternatif oluşturmak isteyen deneyimli Okan Buruk'un, bu bölgeye yapılacak bir takviyeyle hem rekabeti artırmayı hem de takımın oyun direncini yükseltmeyi amaçladığı ifade edildi.