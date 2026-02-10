Galatasaray - Aras Kargo Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan devam ederken, voleybolseverlerin gündeminde önemli bir karşılaşma yer alıyor. “Galatasaray - Aras Kargo maçı saat kaçta?” ve “Galatasaray - Aras Kargo maçı hangi kanalda?” soruları günün en çok araştırılan spor başlıkları arasında bulunuyor.

İstanbul’da oynanacak bu mücadele, lig programının dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Galatasaray Daikin ile Aras Kargo’nun karşı karşıya geleceği mücadele, voleybol takviminde önemli bir yer tutuyor.

GALATASARAY - ARAS KARGO MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray Daikin - Aras Kargo karşılaşması 10 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.

Maç Bilgileri

Maç: Galatasaray Daikin – Aras Kargo

Galatasaray Daikin – Aras Kargo Tarih: 10.02.2026

10.02.2026 Saat: 19:00

19:00 Salon: İstanbul (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

İstanbul (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu) Lig: Vodafone Sultanlar Ligi

GALATASARAY - ARAS KARGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen voleybolseverler için yayın bilgisi açıklandı. Galatasaray - Aras Kargo maçı, TVF Voleybol TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

“Sultanlar Ligi maçları bugün hangi kanalda?” sorusunun yanıtı olarak, bu karşılaşmanın TVF Voleybol TV üzerinden izlenebileceği belirtiliyor.

10 ŞUBAT 2026 SULTANLAR LİGİ PROGRAMINDA ÖNE ÇIKAN MAÇ

10 Şubat tarihli Sultanlar Ligi programında yer alan bu mücadele, akşam saatlerinde oynanacak önemli karşılaşmalar arasında bulunuyor. İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma, ligdeki rekabet açısından dikkat çekiyor.

Galatasaray - Aras Kargo maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak.

Galatasaray - Aras Kargo maçı hangi kanalda?

Maç TVF Voleybol TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Aras Kargo maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Sultanlar Ligi maçları bugün nereden izlenir?

Lig maçları TVF Voleybol TV üzerinden izlenebilir.

10 Şubat 2026 tarihinde oynanacak Galatasaray Daikin - Aras Kargo karşılaşması, Vodafone Sultanlar Ligi programının öne çıkan mücadelelerinden biri olacak. Saat 19:00’da başlayacak karşılaşma TVF Voleybol TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler için akşam saatlerinde önemli bir lig randevusu ekranlara gelecek.