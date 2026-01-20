Galatasaray, Atletico Madrid'i konuk edecek: Hedef ilk 24

Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

36 takımlı lig formatında mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya deplasmanda Eintracht Frankfurt’a aldığı 5-1’lik mağlubiyetle başladı.

Ardından sahasında Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup eden Galatasaray, Ajax deplasmanından da 3-0’lık galibiyetle döndü. Ancak iç sahada Union Saint-Gilloise ve deplasmanda Monaco’ya kaybeden Okan Buruk’un ekibi, 7. hafta öncesinde 9 puanla 18. sırada yer aldı.

Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi’ne istikrarsız bir başlangıç yaptı. Liverpool ve Arsenal deplasmanlarında kaybeden Diego Simeone’nin ekibi, son üç maçında Union Saint-Gilloise, Inter ve PSV’yi mağlup ederek çıkışa geçti. İspanya temsilcisi, 12 puanla haftaya 8. sırada giriyor.

EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA kadrosunda yer almıyor. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo’nun durumu son antrenman sonrası netleşecek.

Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu da kart görmeleri halinde Manchester City ile oynanacak 8. hafta maçında cezalı duruma düşecek.

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Victor Osimhen, 39 gün sonra yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.

Son olarak 13 Aralık’ta Antalyaspor karşısında sahaya çıkan yıldız santrfor, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde attığı 8 golün 6’sına imza attı.

Osimhen, gol krallığı yarışında Erling Haaland ile ikinciliği paylaşırken, listenin zirvesinde 9 golle Kylian Mbappe yer alıyor.

ATLETICO’DA ÖZEL HEDEFLER

La Liga’da 20 hafta sonunda 41 puanla 4. sırada yer alan Atletico Madrid, ligde son olarak Alaves’i 1-0 mağlup etti. Sloven kaleci Jan Oblak, görev alması halinde Şampiyonlar Ligi’nde 100. maçına çıkacak.

Julian Alvarez ise Galatasaray’a gol atması durumunda, Atletico Madrid tarihinin Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan ikinci oyuncusu olacak. Bu alandaki liderlik 39 golle Antoine Griezmann’da bulunuyor.