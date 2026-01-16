Galatasaray Atletico Madrid Maç Bileti: Galatasaray Atletico Madrid Maç Bileti Fiyatları Ne Kadar, Biletler Ne Zaman Satışa Çıkacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devre arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon Devler Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı ve lig aşamasında 18. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında güçlü rakibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Maç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray Atletico Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? ve Galatasaray Atletico Madrid maç bileti fiyatları ne kadar? soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY – ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşması, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü RAMS Park’ta oynanacak.

Kritik mücadele, Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şampiyonlar Ligi kapsamında RAMS Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Atletico Madrid maçının biletlerinin, 18 Ocak 2026 Pazar günü satışa çıkması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, genel olarak maç biletlerini karşılaşmadan 3-4 gün önce satışa sunuyor. Ancak Galatasaray tarafından Atletico Madrid maçı için henüz resmi bir bilet satış duyurusu yapılmadı.

Önümüzdeki günlerde kulübün resmi kanallarından bilet satışına ilişkin açıklamanın paylaşılması bekleniyor.

GALATASARAY – ATLETİCO MADRİD MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray – Atletico Madrid maç bileti fiyatları, henüz resmi satış duyurusu yapılmadığı için netleşmiş değil.

Ancak sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu sezon RAMS Park’ta oynadığı Union Saint-Gilloise maçında uygulanan bilet fiyatları, Atletico Madrid karşılaşması için de önemli bir referans oluşturuyor.

Önceki Şampiyonlar Ligi Maçı Bilet Fiyatları

Kategori Fiyat (TL) Premium 40.000 Delux 38.000 Lux 36.000 Classic 34.000 Kategori 1 22.500 Kategori 2 20.000 Kategori 3 18.000 Kategori 4 17.000 Kategori 5 16.000 Kategori 6 14.000 Kategori 7 13.000 Kategori 8 10.000 Kategori 9 8.000 Kategori 10 2.100 Kategori 11 2.000 Misafir Tribün 2.000

Galatasaray – Atletico Madrid maçında da bilet fiyatlarının, karşılaşmanın önemine bağlı olarak benzer veya kısmen farklı seviyelerde belirlenmesi bekleniyor.

Galatasaray Atletico Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Maç biletlerinin 18 Ocak 2026 Pazar günü satışa çıkması bekleniyor. Resmi açıklama henüz yapılmadı.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma İstanbul’da, Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park’ta oynanacak.

Galatasaray Atletico Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

Mücadele 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak.

Galatasaray Atletico Madrid maç bileti fiyatları belli oldu mu?

Henüz resmi bilet fiyatları açıklanmadı. Önceki Şampiyonlar Ligi maçları referans olarak değerlendiriliyor.

Biletler hangi kategorilerde satışa sunulacak?

Premium, Delux, Lux, Classic ve Kategori 1’den Kategori 11’e kadar farklı tribün kategorilerinde satışa sunulması bekleniyor.

Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşması, hem tribün atmosferi hem de Şampiyonlar Ligi sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte yoğun ilgi görmesi bekleniyor.