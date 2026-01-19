Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda grup aşamasının kritik haftalarına girilirken, Galatasaray, sahasında güçlü rakibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Üst tur umutlarını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar için bu mücadele, puan tablosundaki kaderi doğrudan belirleyecek nitelikte.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 sezonu 7. hafta karşılaşması olan Galatasaray – Atletico Madrid maçı, 21 Ocak tarihinde oynanacak. Mücadele, saat 20:45’te başlayacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Karşılaşma, Galatasaray’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Rams Park’ta oynanacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

7. hafta öncesinde Şampiyonlar Ligi puan tablosunda üst sıralar netleşmeye başlarken, Galatasaray play-off hattı için mücadelesini sürdürüyor.

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Arsenal 6 6 0 0 17:1 18 2 B. Münih 6 5 0 1 18:7 15 3 PSG 6 4 1 1 19:8 13 8 Atletico Madrid 6 4 0 2 15:12 12 18 Galatasaray 6 3 0 3 8:8 9

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Şampiyonlar Ligi formatına göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9–24. sıradaki takımlar ise son 16 bileti için play-off oynuyor.

Galatasaray, 9 puanla 18. sırada yer alıyor ve ilk 24 hedefini sürdürüyor. Ancak sarı-kırmızılıların bu hedefe ulaşabilmesi için son iki maçta puan ve puanlar alması gerekebilir.

Atletico Madrid ise ilk 8 içerisinde bulunuyor ve sıralamadaki yerini korumak, hatta üst basamaklara tırmanmak amacıyla sahaya çıkacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD REKABETİNDE SON 3 MAÇ

Sezon Organizasyon Maç Skor 2015/16 Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Galatasaray 1-0 2015/16 Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Atletico Madrid 0-2 2014 Hazırlık Maçı Galatasaray - Atletico Madrid 0-0

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray

Arda Ünyay – Sakat (Arka adalesi)

– Sakat (Arka adalesi) Metehan Baltacı – Cezalı (Maçtan men)

– Cezalı (Maçtan men) Kazımcan Karataş – Statü gereği

– Statü gereği Wilfried Singo – Şüpheli

– Şüpheli Gabriel Sara – Sakat (Diz bağları)

Atletico Madrid

Clement Lenglet – Sakat (İç yan bağları)

Galatasaray – Atletico Madrid maçı, Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılıların kaderini belirleyecek en kritik karşılaşmalardan biri olacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele, hem puan tablosu hem de play-off hesapları açısından büyük önem taşıyor.