Galatasaray, Atletico Madrid maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
(FOTOĞRAFLI)