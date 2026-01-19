Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

Ajans Haberleri
  • 19.01.2026 13:55
  • Giriş: 19.01.2026 13:55
  • Güncelleme: 19.01.2026 13:55
Kaynak: AA
Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını vatandaşları Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

Romanya Futbol Federasyonundan Szabolcs Kovacs, mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

Karşılaşmada Hollandalı Rob Dieperink VAR, Rumen Catalin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.

BirGün'e Abone Ol