Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını vatandaşları Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

Romanya Futbol Federasyonundan Szabolcs Kovacs, mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

Karşılaşmada Hollandalı Rob Dieperink VAR, Rumen Catalin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.