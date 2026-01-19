Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çarşamba oynayacağı Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta yapılacak maçların hakemleri belli oldu. 21 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile Atletico Madrid arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan puan veya puanlar alarak ilk 24'teki yerini garantilemek için sahaya çıkacak. Aslan ayrıca son dönemdeki kötü gidişi de durdurmak istiyor.