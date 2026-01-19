Giriş / Abone Ol
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çarşamba oynayacağı Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Spor
  • 19.01.2026 12:26
  • Giriş: 19.01.2026 12:26
  • Güncelleme: 19.01.2026 12:30
Kaynak: Spor Servisi
AA

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta yapılacak maçların hakemleri belli oldu. 21 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile Atletico Madrid arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan puan veya puanlar alarak ilk 24'teki yerini garantilemek için sahaya çıkacak. Aslan ayrıca son dönemdeki kötü gidişi de durdurmak istiyor.

