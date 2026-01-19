Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta yapılacak maçların hakemleri belli oldu. 21 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile Atletico Madrid arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan puan veya puanlar alarak ilk 24'teki yerini garantilemek için sahaya çıkacak. Aslan ayrıca son dönemdeki kötü gidişi de durdurmak istiyor.