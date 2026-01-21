Galatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında gözler RAMS Park’a çevrildi. Galatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maç kadrosu ve muhtemel 11’ler, kritik mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki iddiasını sürdürmek için güçlü rakibi Atletico Madrid karşısında sahaya çıkıyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, bu akşam saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak.

Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Mücadele TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

36 takımlı lig aşamasıyla başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninde Galatasaray, ilk maçında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar daha sonra Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı deplasmanda 3-0 yenerek çıkış yakaladı. Union Saint-Gilloise ve Monaco mağlubiyetleri sonrası Galatasaray, 7. hafta öncesinde 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

ATLETİCO MADRİD’İN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne Liverpool deplasmanında aldığı 3-2’lik mağlubiyetle başladı. Ardından Frankfurt’u 5-1 mağlup eden İspanyol temsilcisi, Arsenal deplasmanında 4-0 kaybetti.

Son üç maçını kazanan Atletico Madrid; Union Saint-Gilloise, Inter ve PSV galibiyetleriyle 12 puanla 8. sıraya yükseldi.

GALATASARAY’DA EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray, Atletico Madrid karşısına bazı önemli eksiklerle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay maçta forma giyemeyecek.

Kazımcan Karataş, UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadığı için mücadelede görev alamayacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Wilfried Singo da kadroda olmayacak.

GALATASARAY’DA KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Sarı-kırmızılı ekipte Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu kart görmeleri halinde, 8. haftada oynanacak Manchester City maçında forma giyemeyecek.

OSİMHEN ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 39 gün aranın ardından Atletico Madrid maçıyla sahalara dönüyor.

Son olarak 13 Aralık 2025’te Antalyaspor maçında görev alan Osimhen, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Galatasaray’ın 6 resmi maçında forma giyemedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın attığı 8 golün 6’sını kaydeden Osimhen, gol krallığı yarışında Erling Haaland ile ikinciliği paylaşıyor.

ICARDİ TARİH PEŞİNDE

Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında Galatasaray tarihine geçmek istiyor.

Sarı-kırmızılı formayla 71 gole ulaşan Arjantinli yıldız, bu maçta 2 gol atması halinde Gheorghe Hagi’yi geçerek kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak.

ATLETİCO MADRİD’DE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Atletico Madrid, LaLiga’da 20 hafta sonunda 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

Jan Oblak’ın görev alması halinde Galatasaray maçı, Sloven kalecinin 100. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.

Julian Alvarez’in gol atması durumunda, Atletico Madrid tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan ikinci futbolcu olması bekleniyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11’LER

Muhtemel 11’ler

Galatasaray Atletico Madrid Uğurcan Çakır Oblak Sallai Llorente Sanchez Pubill Abdülkerim Bardakcı Hancko Eren Elmalı Ruggeri Torreira Simeone Lemina Barrios Sane Koke Yunus Akgün Baena Barış Alper Yılmaz Sörloth Osimhen Alvarez

Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Evet. Victor Osimhen 39 gün aranın ardından maç kadrosunda yer alacak.

Galatasaray’da kimler eksik?

Gabriel Sara, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo maçta forma giyemeyecek.

Icardi rekor kırabilir mi?

Mauro Icardi’nin 2 gol atması halinde Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olması bekleniyor.