Galatasaray, Avrupa'da 306. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 306. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 305 müsabakanın 108'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 407 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 29 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 29 eleme maçında 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 67 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.