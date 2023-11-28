Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Avrupa'da 313. randevuda

Ajans Haberleri
  • 28.11.2023 11:44
  • Giriş: 28.11.2023 11:44
  • Güncelleme: 28.11.2023 11:44
Kaynak: AA
Galatasaray, Avrupa'da 313. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 313. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 312 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 462 gole engel olamadı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 