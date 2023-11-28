Galatasaray, Avrupa'da 313. randevuda
Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 313. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 312 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 462 gole engel olamadı.
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