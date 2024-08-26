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Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkacak

Ajans Haberleri
  • 26.08.2024 14:45
  • Giriş: 26.08.2024 14:45
  • Güncelleme: 26.08.2024 14:46
Kaynak: AA
Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 318. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 317 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 120 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 475 gole engel olamadı.

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