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Galatasaray, Avrupa'da 322. maçına çıkacak

Ajans Haberleri
  • 06.11.2024 12:00
  • Giriş: 06.11.2024 12:00
  • Güncelleme: 06.11.2024 12:00
Kaynak: AA
Galatasaray, Avrupa'da 322. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 322. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 321 müsabakanın 115'inden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 438 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 482 gole engel olamadı.

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