Galatasaray, Avrupa'da 322. maçına çıkacak
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 322. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 321 müsabakanın 115'inden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 438 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 482 gole engel olamadı.