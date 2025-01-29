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Galatasaray, Avrupa'da 326. kez sahne alacak

Ajans Haberleri
  • 29.01.2025 11:48
  • Giriş: 29.01.2025 11:48
  • Güncelleme: 29.01.2025 11:48
Kaynak: AA
Galatasaray, Avrupa'da 326. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 326. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 325 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 447 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 490 gole engel olamadı.

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