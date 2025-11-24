Galatasaray, Avrupa'da 333. kez sahne alacak

İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 333. maçına çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 332 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gole engel olamadı.

- "Devler Ligi"nde 18. sezon

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

- "Devler Ligi"nde 162. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 162. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 126 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 269 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

- İç sahada başarılı

Galatasaray, UEFA turnuvalarında iç sahadaki iyi performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki 332 müsabakanın 164'üne iç sahada çıktı. Taraftarının desteğiyle iyi bir performans sergileyen Galatasaray, bu süreçte 79 galibiyet, 50 beraberlik ve 35 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda attığı 274 gole karşılık kalesinde 195 gol gördü.

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 99. iç saha maçına çıkmaya hazırlanan "Cimbom", oynadığı 98 karşılaşmada 46 galibiyet, 29 beraberlik alırken 23 kez de mağlup oldu. Rakip fileleri 148 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 109 gol gördü.

- Sahasındaki son 21 Avrupa maçının 18'inde yenilmedi

Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 21 müsabakanın 18'inde bileği bükülmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 12'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere yaptığı 21 maçta, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sahasındaki son 7 Avrupa maçını kaybetmeyen Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakaların 20'sinde gol atmayı başaran Galatasaray, rakip fileleri 42 kez sarstı. Dört maçta kalesini gole kapatabilen sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 31 golünü engelleyemedi.

- Avrupa'da son 14 müsabakada 3 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 14 müsabakanın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 4'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

- Son 22 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 22 müsabakada 5 galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 22 müsabakada 5'er galibiyet ile beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

- Avrupa kupalarında Galatasaray

Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle: