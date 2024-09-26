Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: 3-1
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ilk maçında PAOK'u konuk etti. Sarı kırmızılılar maçı 3-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba kendi kalesine, 76. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi attı. PAOK'un tek golünü 67. dakikada Konstantelias kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray yeni formatla oynanan UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken PAOK sıfır puanda kaldı.
Sarı kırmızılılar ikinci grup maçında 3 Ekim'de RFS ile deplasmanda karşılaşacak.