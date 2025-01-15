Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 liginde deplasmanda puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.

Süper Lig'deki son karşılaşmasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 8 dış saha maçının hepsini kazandı.

Sarı-kırmızılılar, UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip oldu.