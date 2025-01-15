Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 liginde deplasmanda puan kaybetmeyen tek takım
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Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.
Süper Lig'deki son karşılaşmasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 8 dış saha maçının hepsini kazandı.
Sarı-kırmızılılar, UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip oldu.