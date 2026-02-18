Galatasaray, Avrupa sahnesinde gücünü gösteriyor

Bu sezon Avrupa’da istikrarlı bir grafik çizen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aldığı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’de üst üste üç kez şampiyon olan sarı-kırmızılılar, ligdeki başarısını Avrupa arenasına da taşımayı başardı.

Şampiyonlar Ligi’ne deplasmanda alınan 5-1’lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından toparlanarak güçlü rakipler karşısında önemli galibiyetler elde etti.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Liverpool’u 1-0, üçüncü haftada Bodo/Glimt’i 3-1 ve dördüncü maçta Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bu seri, iç sahada eksik bir kadroyla çıkılan Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0’lık yenilgiyle sona erdi. Ardından Monaco’ya da 1-0 kaybeden Galatasaray, ilk 8 hedefi için önemli bir avantajı kaçırdı. Ancak 7. haftada Atletico Madrid ile iç sahada alınan 1-1’lik beraberlik, lig aşamasını geçme yolunda kritik bir rol oynadı.

Son hafta Manchester City deplasmanında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından Galatasaray, lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı ve son 16 play-off turuna kalan takımlar arasına girdi. Sarı-kırmızılılar, böylece Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında tur atlayan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

YILDIZ TRANSFERLERLE AVRUPA HEDEFİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Victor Osimhen için 75 milyon avro bonservis ödeyen sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo’ya 30,77 milyon avro, Uğurcan Çakır’a ise 27,5 milyon avro harcadı. Ismail Jakobs’un zorunlu satın alma bedeliyle birlikte yapılan toplam yatırım yaklaşık 141 milyon avroyu buldu. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ise bedelsiz olarak kadroya katıldı.

JUVENTUS KARŞISINDA BÜYÜK AVANTAJ

Son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçta sahasında rakibini 5-2 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar, rövanş öncesinde her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra iki farklı mağlubiyette de tur atlayacak. Üç farklı yenilgi halinde maç uzatmaya gidecek, dört farklı mağlubiyette ise Juventus turu geçecek.

Rövanş karşılaşması 25 Şubat’ta İtalya’da oynanacak. Bu turu geçen ekip, Tottenham ile Liverpool arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

ARA TRANSFER KATKISI

Ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ve Sacha Boey, Juventus maçında performanslarıyla öne çıktı. Lang, attığı iki golle galibiyetin mimarlarından biri olurken, Boey de skoru belirleyen isimlerden biri oldu.