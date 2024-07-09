Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklara başladı

Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap çalışmaları için gittiği Avusturya'daki kampta ilk idmanını yaptı.

Basına açık antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Buruk ve Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, çalışma öncesinde bir süre sohbet etti.

İdmana ısınmayla başlayan sarı kırmızılı futbolcular, yüksek tempolu tam saha koşunun ardından 3 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.

Hakim Ziyech ve Mauro Icardi, takımdan ayrı koşarken Victor Nelsson ile Emin Bayram, bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

El futbolu oynayan futbolcular, yarım sahada çift kale pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Galatasaray, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.