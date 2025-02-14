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Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AFAS Stadyumu’nda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu.

Spor
  • 14.02.2025 01:08
  • Giriş: 14.02.2025 01:08
  • Güncelleme: 14.02.2025 01:13
Kaynak: İHA
Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup
İHA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Ev sahibi Mijnans'in golüyle öne geçerken, 20. dakikada sahneye çıkan Sallai, skora denge sağladı.

Hollanda temsilcisi 37. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Parrott'un golüyle yeniden öne geçti.

Sarı-kırmızılılarda ikinci sarıdan kırmızı kart gören Kaan Ayhan, 51. dakikada oyundan ihraç edildi.

AZ Alkmaar'da 57'de Clasie 66'da ise Wolfe maçın sonucunu belirledi.

Galatasaray, turun ikinci ayağında 20 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te AZ Alkmaar'ı konuk edecek.

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