Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 18.02.2025 15:32
  • Giriş: 18.02.2025 15:32
  • Güncelleme: 18.02.2025 15:32
Kaynak: İHA
Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

BirGün'e Abone Ol