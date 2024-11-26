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Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 26.11.2024 15:36
  • Giriş: 26.11.2024 15:36
  • Güncelleme: 26.11.2024 15:36
Kaynak: AA
Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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