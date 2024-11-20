Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci müsabakasında AZ Alkmaar karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. AZ Alkmaar ile tarihinde çokça kez karşılaşan Galatasaray maçı için Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te oynanmaya başlanacak.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Hollanda'da AFAS Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

AZ Alkmaar maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 5. haftayı geride bırakacak olan Galatasaray'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

12 Aralık Perşembe: 20.45 Malmö-Galatasaray

21 Ocak 2025 Salı: 18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

30 Ocak 2025 Perşembe: 23.00 Ajax-Galatasaray

GALATASARAY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 4 haftada 10 puan topladı. Avrupa Ligi'nde serisini namağlup sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: