Galatasaray-AZ Alkmaar play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için play off'larda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi Az Alkmaar olarak belirlendi. İsviçre'de UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonrası futbolseverlerin Galatasaray - AZ Alkmaar play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. AZ Alkmaar ile tarihinde çokça kez karşılaşan Galatasaray maçı için Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda araştırması hız kazandı. Galatasaray Avrupa Ligi'nde Az Alkmaar ile karşılaşacağı play off maçında galibiyet alırsa son 16 turuna kalacak. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

GALATASARAY - AZ ALKMAAR PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk play off maçında AZ Alkmaar'a konuk olacak. Galatasaray - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi ilk play off maçı 13 Şubat Perşembe günü oynanmaya başlanacak. Maçın saat kaçta oynanacağı ilerleyen günlerde UEFA tarafından paylaşılacak.

Galatasaray - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi ikinci play off, yani rövanş maçı ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul Rams Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play off maçları TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off maçlarının oynanması sonrası geçilecek son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının takvimi şu şekilde:

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

6 ve 13 Mart 2025 Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

10 ve 17 Nisan 2025 Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

1 ve 8 Mayıs 2025 Final: 21 Mayıs 2025

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 haftada 13 puan topladı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek yenilgisini Ajax karşısında alan Galatasaray, Avrupa Ligi'ni 3 galibiyet 4 beraberlikle topladığı 13 puanla 14. sırada tamamladı.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: