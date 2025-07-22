Galatasaray, Bankalar Birliği’nden tamamen çıkıldığını açıkladı

Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklamada Bankalar Birliği borcunu resmen kapattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T.C. Ziraat Bankası ve Denizbank’dan oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.