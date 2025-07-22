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Galatasaray, Bankalar Birliği’nden tamamen çıkıldığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki borçlarının tamamının ödendiğini duyurdu.

Spor
  • 22.07.2025 19:40
  • Giriş: 22.07.2025 19:40
  • Güncelleme: 22.07.2025 19:45
Kaynak: İHA
Galatasaray, Bankalar Birliği’nden tamamen çıkıldığını açıkladı

Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklamada Bankalar Birliği borcunu resmen kapattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T.C. Ziraat Bankası ve Denizbank’dan oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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