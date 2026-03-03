Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 40 milyon euroluk teklifini geri çeviren Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için yeni yol haritasını belirledi.

Teklif döneminde ayrılığına izin verilmeyen milli futbolcu, yaşanan sürecin ardından kısa süreli bir kriz yaşamış, antrenmanlara çıkmamış ancak daha sonra özür dileyerek takıma dönmüştü.

Teknik direktör Okan Buruk’un, “Şampiyonlar Ligi’nde kendini göster, Avrupa’ya git” sözleri sonrası Barış Alper sezona odaklandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VİTRİN OLDU

25 yaşındaki futbolcu, özellikle Devler Ligi’nde ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Juventus ile oynanan maçların ardından Juventus Barış Alper’i transfer listesine aldı.

Bu gelişmeler sonrası Galatasaray yönetimi, oyuncunun bonservis beklentisini yukarı çekti.

KAPI 50 MİLYONDAN AÇILACAK

Sezon başında gelen 40 milyon euroluk teklifi geri çeviren sarı-kırmızılılar, Barış Alper için artık kapıyı 50 milyon eurodan açma kararı aldı.

Yönetim ayrıca A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılması durumunda oyuncunun değerinin daha da artacağını düşünüyor.

SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz bu sezon 36 maçta forma giydi. 9 gol ve 13 asistlik katkı veren milli futbolcu, hem skor üretimi hem oyun dinamizmiyle takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi.

Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, diğer yandan Barış Alper üzerinden Türk futbol tarihinin en yüksek bonservislerinden birine imza atmanın hesaplarını yapıyor.