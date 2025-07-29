Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Barış Alpğer Yılmaz, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 48 müsabakada forma giydi ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.