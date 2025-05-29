Galatasaray, Başakşehir FK maçına hazır
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 38'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 38'inci haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Başakşehir FK'yı konuk edecek.
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