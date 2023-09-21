Galatasaray, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Kopenhag ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir FK yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Koşularla devam eden antrenman, 8’e 2 pas çalışması ve savunma ile hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.