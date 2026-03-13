Galatasaray - Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde taraftarlar “Bugün Galatasaray maçı var mı?”, “Galatasaray maçı hangi kanalda?” ve “Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Lider Galatasaray sahasında önemli bir sınava çıkarken, Başakşehir ise üst sıralardaki yerini güçlendirmek için puan arayacak. Bu nedenle karşılaşma Süper Lig haftasının en merak edilen mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Futbolseverlerin sıkça araştırdığı “Galatasaray maçı nerede oynanacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. Karşılaşma İstanbul'da bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle taraftarlar mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler internet üzerinde “Galatasaray maçı izle” ve “Galatasaray maçı canlı” gibi aramalar yapmaya devam ediyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Stadyum Tarih Saat Galatasaray - Başakşehir RAMS Park 14 Mart 2026 20:00

HAKEM KADROSU

Görev İsim Hakem Batuhan Kolak 1. Yardımcı Hakem İbrahim Çağlar Uyarcan 2. Yardımcı Hakem Kerem Ersoy Dördüncü Hakem Reşat Onur Coşkunses

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray (4-2-3-1)

U. Çakır; R. Sallai, D. Sanchez, A. Bardakcı, I. Jakobs; L. Torreira, M. Lemina; L. Sane, G. Sara, B. Yılmaz; V. Osimhen

Başakşehir (4-2-3-1)

M. Şengezer; Ö. Şahiner, L. Duarte, J. Opoku, C. Operi; B. Özdemir, U. Güneş; Y. Sarı, E. Shomurodov, A. Fayzullaev; D. Selke

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Galatasaray 25 19 4 2 59:18 61 2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57:25 57 3 Trabzonspor 25 16 6 3 51:29 54 4 Beşiktaş 25 13 7 5 45:30 46 5 Başakşehir 25 12 6 7 44:27 42

SIK SORULAN SORULAR

Bugün Galatasaray maçı var mı?

Evet. Galatasaray Süper Lig 26. hafta kapsamında Başakşehir ile karşılaşacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Başakşehir maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

Galatasaray maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray maçı özeti nereden izlenir?

Karşılaşmanın ardından Galatasaray maçı özeti beIN Sports ve ilgili spor platformlarında yayınlanacaktır.

Lider Galatasaray sahasında taraftarı önünde önemli bir mücadeleye çıkacak. Başakşehir ise üst sıralardaki yerini korumak için güçlü rakibi karşısında puan arayacak.

Bu nedenle Galatasaray - Başakşehir karşılaşması Süper Lig haftasının en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.