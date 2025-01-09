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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 09.01.2025 14:36
  • Giriş: 09.01.2025 14:36
  • Güncelleme: 09.01.2025 14:36
Kaynak: DHA
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 19'uncu haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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