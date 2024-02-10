Galatasaray, Başakşehir maçına hazır

Derrick Köhn, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda yeni transfer Derrick Köhn de takımla çalıştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında yarın RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.