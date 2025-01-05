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Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 05.01.2025 14:37
  • Giriş: 05.01.2025 14:37
  • Güncelleme: 05.01.2025 14:38
Kaynak: AA
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Başakşehir ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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