Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Kolak’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu da açıklandı. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Taşkınsoy’a AVAR olarak Mehmet Kısal eşlik edecek.