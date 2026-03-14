Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray’ın sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlayacağı karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. VAR görevini Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Kolak’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.
Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu da açıklandı. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Taşkınsoy’a AVAR olarak Mehmet Kısal eşlik edecek.