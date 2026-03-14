Galatasaray, Başakşehir’i ağırlıyor: Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek çeyrek final için önemli bir avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip, ligde de zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son haftalarda zorlu bir fikstürden geçiyor.

KRİTİK GALİBİYET

Okan Buruk’un öğrencileri geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atmıştı. Uzun süre 10 kişi oynadığı mücadelede Victor Osimhen’in golüyle sahadan üç puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bir önceki haftada ise Alanyaspor’u mağlup etmişti.

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 31 maçta yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 25 galibiyet alırken 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte teknik direktör Okan Buruk, kart cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Galatasaray’da ayrıca kırmızı kart cezalısı Leroy Sane ile sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı da mücadelede forma giyemeyecek. Eren Elmalı ise sarı kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke

Başakşehir cephesi ise son haftalarda form grafiğini yükseltti. Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul temsilcisi, son 12 haftada 29 puan topladı. Bu süreçte tek yenilgisini Beşiktaş karşısında son dakikalarda yediği golle 3-2’lik skorla aldı.

42 puanla haftaya 5. sırada giren Başakşehir, bu sezon ilk dört sıradaki takımlara karşı istediği sonuçları almakta zorlandı. Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı lig ve kupada oynadığı 7 maçta yalnızca 1 beraberlik elde edebildi.

BAŞAKŞEHİR'İN ÖNE ÇIKANLARI

Konuk ekipte sarı kart cezalısı Kazımcan Karataş bu maçta forma giyemeyecek. Sol bek Operi’nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Son 5 deplasman maçını kazanan Başakşehir, lig tarihindeki en uzun dış saha galibiyet serisini tekrarlamak için sahaya çıkacak. Takımın hücum hattında ise 16 gol ve 4 asistle oynayan Shomurodov ile 7 gol atan Davie Selke öne çıkıyor.