Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiğini ve durumunun takip edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakımına başlanan Özbek'in durumunun takip edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.